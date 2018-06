Waterhoekfeesten jubileren 28 juni 2018

Het begon met een vinkenzetting in 1978. Veertig jaar later zijn de feesten op de Waterhoek in Waregem sterker dan ooit, met een veelzijdig programma.





Om het jubileum te vieren, worden veertig boeketten bloemen onder de bezoekers verloot. Aan hoogtepunten geen gebrek zoals op vrijdag 29 juni om 19.30 uur een retro voetbaltornooi met dartschieten en deklatschieten, op zaterdag 30 juni vanaf 20.30 uur een schlagerparade met artiesten zoals Frank Valentino en Sam Gooris en op zondag 1 juli om 17 uur de uitreiking van een 'smoelenboek' aan buurtbewoners. De feesttent komt in de Tapuitstraat 63. Meer info over het programma staat op de Facebookpagina Waterhoek Feesten. (LPS)