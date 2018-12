Warmste padelclub gaat voor wereldrecord Maxime Petit

20 december 2018

22u34 2

Voor het tweede jaar op rij zet Happy Padel zich in voor het goede doel. Met de Happy Padel Marathon wordt er tot vrijdagavond in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel geld ingezameld voor ‘To walk again’ van Marc Herremans. “Het WaregemSportCenter blijft 24 uren open”, zegt organisator Maarten Moerman. “Er wordt soep verkocht, er gaan padelplateaus met 10 biertjes voor 20 euro over de toonbank en de aanwezigen kunnen ook van versnaperingen genieten. De dj’s zorgen voor de randanimatie.”

“Vorig jaar bracht de actie 3000 euro in het laatje en we hopen om zaterdag in Wachtebeke ongeveer hetzelfde bedrag af te geven.” Er wordt tijdens de marathon ook een officieel wereldrecord aangevallen en daarvoor rekenen ze bij de club op het duo Aaron Roose (23) en Sorin Radulescu (40). Zij proberen 25 opeenvolgde partijtjes padel af te werken tegen verschillende duo’s en dat telkens gedurende één uur. De eerste uitdagers waren niet de minste. Davy De fauw, voetballer van Zulte Waregem en tennislegende Dick Norman gaven graag het goede voorbeeld. “De fauw is de peter van ons evenement en Norman is hier kind aan huis”, verklaart Moerman. Het tweede padelterrein wordt afgehuurd door bedrijven en sympathisanten. Wie in primetime wilde padellen moest daar voor een uurtje 350 euro voor over hebben. De nachtvlinders hadden genoeg met 150 euro.

“Met dit event willen we vooral naambekendheid verwerven en dat lukt ons ook. Er komen hier mensen langs die we nog nooit zagen”, weet Moerman die weer meer dan 40 uren wakker blijft om alles in goede banen te leiden.