Waregems gezin is één miljoenste bezoeker Plopsaqua 17 augustus 2018

02u32 0 Waregem Een gezin uit Waregem kreeg gisteren een mand vol cadeaus van Gert Verhulst omdat het de één miljoenste bezoeker van Plopsaqua was. Het zwembad in De Panne is drie jaar open.

Steven Verschelde (39) en Caroline Rogge (36) uit Waregem stonden gisteren nietsvermoedend aan te schuiven met hun kinderen Margot (8) en Viktor (6) aan de kassa van Plopsaqua in De Panne toen Gert Verhulst en zijn dochter Marie ineens opdoken. Ze feliciteerden het gezin en deelden hen ook mee dat ze in de prijzen vielen, als 1 miljoenste bezoekers. "We zijn helemaal overdonderd", reageerde Steven. "We wilden in dit zwembad onze vakantie afsluiten. Het is pas de tweede keer dat we naar Plopsaqua komen. Naast een mand vol gadgets van Studio 100 kregen we ook vier 'golden cards' waarmee we onbeperkt een jaar lang naar alle Plopsaparken mogen."





Het gaat overigens goed met Plopsaqua in De Panne. Steeds vaker is het zwembad in de namiddag al volzet. Zwemmers kunnen dan gratis naar Plopsaland. Het watersegment wordt steeds belangrijker voor de Plopsagroup.





Zo komt er al zeker een Plopsaqua in Landen Hanuit en bij Technopolis in Mechelen. Er zit nog een vierde park aan te komen maar de locatie blijft nog even geheim. Vanavond kan je in Plopsaqua nachtzwemmen. Het zwembad is dan open tot 1 uur.





(GUS)