Waregembon kent recordverkoop

De Waregembon kende vorig jaar een recordverkoop. De verkoop klokte af op een omzet van 730.150 euro.





Een forse stijging in vergelijking met het vorige recordjaar in 2016 (651.835 euro). "Het bedrag komt volledig bij de handelaars in Waregem terecht, want deelname aan de Waregembon blijft gratis", benadrukt schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V). De Waregembon wordt nu al in 348 handelszaken aanvaard in Waregem en deelgemeenten. De cadeaubon van 5, 10 of 25 euro met bijpassende envelop is een jaar geldig. Bonnen kopen kan in de stadswinkel in winkelgalerij Het Pand. Info: www.waregem.be/waregembon.