Waregembon haalt wéér recordomzet: 788.640 euro in 2018 Peter Lanssens

04 januari 2019

16u51 0

De Waregembon klokte in 2018 op een eindcijfer van 788.640 euro af. Dat is wéér een record. “Het bedrag gaat naar Waregemse handelszaken en is daarom een belangrijke impuls voor de lokale economie”, vinden schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V) en burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). In het totaalbedrag zitten premies en toelagen inbegrepen. De Waregembon wordt nu al in ruim 350 handelszaken in Waregem aanvaard. Deelnemen is gratis voor de handelaars. De andere cijfers van de voorbije jaren: 730.150 euro in 2017, 651.835 euro in 2016, 622.250 euro in 2015, 550.220 euro in 2014, 531.190 euro in 2013, 415.140 euro in 2012 en 243.945 euro in het opstartjaar 2011. De cadeaubon van 5, 10 of 25 euro met envelop is een jaar geldig. Bonnen kopen kan in de stadswinkel in Het Pand. Info: www.waregem.be/waregembon.