Waregem trekt kaart camerabewaking Joyce Mesdag

06 maart 2019

18u32 0

Waregem investeert 400.000 euro in camerabewaking. 18 locaties in het centrum zullen vanaf deze zomer door een veelvoud aan camera’s in beeld worden gebracht.

“Tot vorig jaar huurden wij elk jaar veiligheidscamera’s om het centrum te beveiligen voor de Waregem Koersefeesten”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Dat kost ons elk jaar aardig wat centen. Daarom beslissen we nu om niet langer camera’s te huren, maar zelf permanente camerabewaking te voorzien. De beelden zullen door de politie opgevolgd worden tijdens evenementen. De momenten dat er niets te doen is worden die beelden niet live bekeken, maar ze kunnen uiteraard altijd opgeroepen worden als de politie meer info wil over iets. De bestaande camera’s, die in het Pand hangen, worden op hetzelfde circuit aangesloten.”

Het stadsbestuur bepaalde samen met de politie op welke locatie er camera’s zullen komen. “Het gaat om 18 locaties in het centrum: het park Casier, al onze centrumstraten, de Noordlaan, de omgeving van het voetbalstadion,… We kiezen voor de klassieke veiligheidscamera’s die 360 graden kunnen filmen. Uiteraard komen de camera’s er in de eerste plaats om de veiligheid van onze burger te garanderen, maar de politie kan die tijdens evenementen ook gebruiken voor hun werking. De volkstoeloop kan op die manier gemakkelijk opgevolgd worden.”

Gaat Waregem Kortrijk achterna, waar de camera’s die het centrum in beeld brengen al bijna niet meer te tellen zijn? “Het is zeker geen kwestie van achterna lopen”, zegt burgemeester Kust Vanryckeghem (CD&V). “Het is een kwestie van onze eigen verantwoordelijkheid opnemen om de veiligheid in ons eigen centrum zo goed mogelijk te verzekeren.”

De camera’s komen er tegen deze zomer, zodat ze goed ingewerkt zijn tegen de Waregem Koerse feesten.