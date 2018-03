Waregem telt 38.104 inwoners 16 maart 2018

De nieuwe bevolkingscijfers in 2018 voor Waregem werden bekendgemaakt op de jongste gemeenteraad. Groot-Waregem telt momenteel 38.104 inwoners. Dat zijn er 239 meer dan begin 2017. De stad Waregem zelf heeft nu 23.711 inwoners (+217). Ook de deelgemeenten Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve groeien met respectievelijk 5.300 (+30) en 3.851 (+26) inwoners. Desselgem is voor het eerst kleiner dan buurdorp Beveren-Leie met 5.242 inwoners (-34). Er waren in Groot-Waregem vorig jaar meer geboortes (353) dan overlijdens (344). Het aantal inwoners steeg de voorbije 12 jaar met 2.000. Indien de stijgende trend zich verder zet, rondt Waregem tegen 2030 de kaap van 40.000 inwoners. (LPS)