Waregem dooft openbare verlichting Peter Lanssens

15 februari 2019

13u55 2

Oppositiepartij Groen krijgt gehoor bij het stadsbestuur, want Waregem neemt voor het eerst deel aan Earth Hour. Dat is een internationale actie, waarbij het Wereldnatuurfonds (WWF) wereldwijd vraagt om tussen 20.30 en 21.30 uur de lichten te doven. Dit jaar is dat op zaterdag 30 maart. Om zo wat energie te besparen en ook aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek. De stad Waregem gaat meteen al een stapje verder door van vrijdag 29 tot maandag 1 april de verlichting van de 36 monumenten in de stad te doven. Het licht gaat ook uit op de Markt en de Zuiderpromenade. Het is een symbolisch gebaar vooral. Het doven van àlle openbare verlichting zou te veel… energie kosten.