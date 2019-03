Wagen duikt in berm langs E17 LSI

Langs de E17 in Waregem is rond 2.15 uur zaterdagnacht een Mercedes Vito aan de rechterkant van de snelweg in de berm beland. De automobilist reed in de richting van Gent en verloor tussen Waregem en Kruishoutem om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur. Het voertuig maaide rechts van de snelweg enkele bomen omver en kwam tot stilstand op de pechstrook. Toen de brandweer en politie arriveerden, troffen ze de automobilist niet meer aan. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Op het ogenblik van het ongeval was het flink aan het regenen. Het ongeval veroorzaakte nauwelijks verkeershinder.