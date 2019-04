W-Fest stunt met Rubiks kubus van 3.500 vierkante meter: “We brengen de jaren ‘80 terug” Peter Lanssens

11 april 2019

12u19 0 Waregem Het vierdaagse W-Festival, er worden midden augustus 32.000 fans van new wave en synthpop verwacht aan Expo, stunt met een wereldrecord. Balta Group laat buiten aan Expo kilometers kleurrijk tapijt leggen, om zo de met 3.500 vierkante meter grootste Rubik’s Cube ooit te vormen.

De fameuze 3D-puzzel Rubiks Kubus werd in 1974 door de Hongaarse professor en beeldhouwer Enro Rubik bedacht. Er ontstond rond de kubus vanaf de jaren ’80 een wereldwijde hype, met talloze kampioenschappen. “Het is ook nu nog voor velen dé (on)opgeloste puzzel uit de jeugdjaren”, zeggen de organisatoren van W-Fest. “Een link met het geniale speelgoed mag niet uitblijven, nu we met ons festival de jaren ’80 terugbrengen. We zorgen met de stunt voor een nostalgische en kleurrijke toets. Ons festival beleven zal zittend, staand of liggend kunnen op een van de talloze blauwe, groene, rode of gele vlakken van de kubus.”

Duurzaam

Balta zet er het merk Captiqs voor in. “We gaan er duurzaam mee om. We gebruiken grote stukken eindereeksen op W-Fest, die er zo een tweede leven krijgen”, zegt Jan-Felix Billiet. “We maken er een Balta Event van, door tickets aan ons personeel aan te bieden. Het zal ook onze naamsbekendheid vergroten.”

70 bands

W-Fest brengt van 15 tot 18 augustus zeventig bands in vier dagen, op zes podia. Het programma verrast met The Human League en Jimmy Sommerville, Tony Hadley en Echo & The Bunnymen uit de UK. The Stranglers, Killing Joke, Nik Kershaw en Howard Jones delen de planken met de Belgische new wave van toen en nu. Enkele Belgische namen zijn Red Zebra, Allez Allez, Lavvi Ebel, Siglo XX en Schmutz. Ook Merciful Nuns en het iconische Nitzer Ebb komen. Het terrein aan Expo wordt trouwens op 14 augustus al omgevormd tot een tributefestival, naar aanleiding van 50 jaar Woodstock. Alle info staat op www.w-festival.com.