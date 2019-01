W-Fest brengt hopelijk 30.000 fans van new wave naar Waregem Joyce Mesdag

22 januari 2019

19u03

Het vierdaagse W-Festival, goed voor meer dan 30.000 fans van new wave en synthpop, komt naar Waregem Expo. Hoewel het festival pas in augustus plaatsvindt, heeft de organisatie haar affiche nu al volledig klaar. Het belooft groots te worden, met 7 podia, een outdoorcinema, en bergen animatie die recht uit de jaren ’80 lijkt geplukt.

Het W-Festival startte in Wortegem-Petegem, om via een passage van twee edities in Amougies (vlakbij Kluisbergen) naar Waregem te komen. “We keren daarmee terug naar de bakermat van de new wave, want in de jaren 80 en 90 vonden in Waregem een aantal succesvolle festivals plaats die de liefhebbers van het genre wel nog zullen herinneren”, zegt Erik De Ridder.

In Amougies blijven was geen optie. “Bereikbaarheid is een belangrijke reden waarom we uitwijken. Waregem is gemakkelijk te bereiken, zowel via de weg als via het openbaar vervoer. Amougies is wat dat betreft toch wel een beetje het einde van de wereld. Bovendien zijn onze bezoekers voornamelijk 35-plussers. Dat is een doelpubliek dat een zeker comfort zoekt. Zij staan niet zo graag buiten in een wei, als het regent, te ploeteren in de modder. De voorbije edities hebben we gelukt gehad met het weer, maar vroeg of laat zit het op dat vlak wél tegen.”

Het festival strijkt neer in en rond Waregem Expo. “De parking rond Waregem Expo bedekken we volledig met houten planken, zodat bezoekers niet de indruk hebben dat ze op een autoparking staan. We gaan ook veel aandacht besteden aan de aankleding van de Expo zelf. Binnen komen twee podia, buiten nog één. De optredens worden er afwisselend gepland, zodat bezoekers van het ene naar het andere kunnen schrijden. Daarnaast zijn er 3 dj-stages, en een loungestage.”

Het festival wordt afgetrapt op 14 augustus in het thema van 50 jaar Woodstock, en optredens van Irish Coffee, Twisted Nerve, The Trio Experience (een tribute to Jimi Hendrix), Letz Zeppelin (trirbute to Led Zeppelin) en Floyd (tribute to Pink Floyd). “Het zal die dag dag op dag 50 jaar geleden zijn dat Woodstock werd afgetrapt.” De overige dagen staan onder meer The Primitives, The Blow Monkeys, The Human League, Zebra, Model Army,… op de planken.

Er wordt een pak animatie voorzien. “Er is een outdoorcinema, waar films uit de jaren ’80 worden afgespeeld. Bezoekers zullen er op rollen kunnen fietsen, diegene die het snelst 2,5km fiets wint levenslange gratis toegang tot ons festival, de opbrengst is voor het goede doel. Je kan het festival volgen vanop een waterbed, we zorgen voor een barbier voor de heren en een beautysalon voor de dames, onze artiesten zullen er stukjes doek beschilderen die worden geveild voor het goede doel, we zorgen voor een lunapark, enz. enz.”

“Uiteraard is de muziek op ons festival nog altijd het belangrijkst”, zegt Erik De Ridder. “Daar mag de vele animatie die we voorzien op de site geen twijfel over doen ontstaan.” “Maar dit moet meer zijn dan een muziekfestival”, zegt Bert De Brabandere, van partner brouwerij De Brabandere uit Harelbeke. “Dit moet een belevenisfestival worden, waarbij bezoekers ondergedompeld worden in de jaren ’80. En daar zal de vele animatie zeker in slagen.”

De organisatie rekent op 32.000 bezoekers, het aantal waar het festival vorig jaar na de vier festivaldagen op afklokte. “Dat zal meteen ook het maximum aantal bezoekers zijn dat we kunnen toelaten op deze eerste editie op onze nieuwe locatie. Op termijn kunnen we nog groeien, en dat is ook de bedoeling, door wat extra terrein in te palmen rond de Expo, maar dat zal ten vroegste volgend jaar kunnen.”

Ook wordt gekeken of het festival beter niet naar het voorjaar verhuist. “Want op die moment zitten we in een al heel drukke periode in onze regio. Alcatraz is de week voor ons festival, bijvoorbeeld. Maar dat zien we dan wel ná deze editie in augustus.”

Parkeren zal kunnen op de weiden van de Weymeerschen, waar Hyp-O-Dream doorgaat. Shuttlebussen zullen bezoekers naar de Expo brengen. Er wordt een camping voorzien aan het jeugdcentrum.