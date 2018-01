Vuurzee raast door leegstaande woning 03u01 0 Hans Verbeke In de Molenstraat ontstond brand in een leegstaande rijwoning.

Langs de Molenstraat, in het centrum van Waregem, is gisteren kort na de middag een leegstaande rijwoning in vlammen opgegaan. Solange Debouserie (66), samen met haar man Frans Devos eigenaar van het pand dat vlak naast hun eigen woning is gelegen, raakte bevangen door de rook. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brandweer rond half twee de Molenstraat indraaide, zagen de blussers geen hand voor de ogen, zo dik was de zwarte rookpluim die via de voordeur en het raam aan de voorzijde naar buiten kwam. Achteraan de woning waren er grote uitslaande vlammen. Die likten aan de dakgoot van een naastgelegen woning en vernielden een deel van een houten omheining aan een dakterras. Dankzij een doorgang tussen de brandende woning en die van het echtpaar Devos-Debouserie, kon de brandweer makkelijk naar de achterzijde om de brand onder controle te krijgen. Dat lukte vrij snel. De woning was toen echter al reddeloos verloren. Het huis van de buurman aan de andere zijde liep naast beperkte brandschade ook behoorlijk wat rookschade op. Wat precies de accidentele brand heeft veroorzaakt, was gisteren nog niet duidelijk. De smalle Molenstraat bleef plaatselijk enkele uren afgesloten voor alle verkeer. (VHS)





Hans Verbeke De woning raakte volledig uitgebrand.