Vuilnisman blust vlam aan uitlaat ophaalwagen 17 juli 2018

Langs de Meersstraat in Waregem ontstond er plots vuur ter hoogte van de uitlaat van een vuilniswagen. Een huisvuilophaler die het gevaar had gemerkt deed het voertuig meteen stoppen. Ze konden ook meteen het vuur doven met een poederblusser. De brandweer kwam toch ter plaatse om alles te controleren. Een leiding in het voertuig was blijkbaar geknapt. Daardoor kwam ook een grote hoeveelheid hydraulische olie op de rijbaan terecht. De brandweer bleef ter plaatse om de olie op de ruimen. Door het incident was de Meersstraat een tijdlang niet toegankelijk voor het verkeer. (AHK)