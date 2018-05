VTI zet hololens in 24 mei 2018

In het VTI in Waregem is Fablab geopend. Leerlingen experimenteren in het vernieuwend technieklokaal met een Microsoft hololens, waarmee je een soort hologram in de echte wereld projecteert.





Zo kan je met een hololens bijvoorbeeld een nieuwe keuken in een bestaande keuken projecteren. Er is met een Oculus Rift ook een virtual reality headset beschikbaar. Het Fablab heeft verder ICT-ondersteuning. Zo staan er 3D-printers. Leerlingen werkten zelf mee aan de inrichting van het technieklokaal, zodat de school de financiering met 50.000 euro beheersbaar hield. Het VTI wil dat de leerkracht dankzij het Fablab nog meer kan coachen, terwijl de leerlingen creatief bezig zijn.





(LPS)