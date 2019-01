VTI Waregem verloor drie leerkrachten en één leerling in vier jaar tijd “David was een heel graag geziene collega, de verslagenheid is enorm” Alexander Haezebrouck

09 januari 2019

16u01 0 Waregem Het VTI van Waregem is in rouw nadat maandagavond hun leerkracht David Cocquyt (39) om het leven kwam bij een tragisch verkeersongeval op de Waregemsesteenweg in Kruishoutem. “We verloren de afgelopen vier jaar nu al drie actieve leerkrachten en één leerling, dat is heel hard”, zegt directeur Rik Desmet.

Leerkracht elektriciteit David Cocquyt (39) uit Zingem was maandagavond van een nieuwjaarsreceptie op school onderweg naar huis met zijn scooter toen het omstreeks 20 uur fout liep. Door een nog onduidelijke oorzaak verloor hij de controle over het stuur en kwam in de berm rechts naast de weg terecht. Voor de bestuurder kon geen hulp meer baten.

“We hadden maandagavond net een nieuwjaarsreceptie gehouden met het personeel, waar ik ook altijd een woordje zeg”, vertelt directeur Rik Desmet. “Ik had nog maar net gezegd dat we alle miserie uit 2018 eindelijk achter ons konden laten om van 2019 een mooier jaar te maken. Ongeveer een uur later verongelukte David. Dinsdagmorgen om 8 uur kwam een politieagent ons vertellen dat David niet meer zou komen werken. Zijn klas is toen met twee leerkrachten een wandeling gaan maken in park Baron Casier als bezinningsmoment. We hebben hen ook iets laten op papier zetten over hun klastitularis. De leerlingen zeggen vooral dat hij hen veel heeft bijgebracht en dat hij ook luisterde naar hen.”

“Na schooltijd hielden we dinsdag met al het personeel nog een wake. Op school is er nu ook een rouwplek, waar een foto van David staat en iedereen iets in het rouwregister kan schrijven. David was sinds 2015 bij ons aan de slag en lag erg goed in de groep binnen het lerarenkorps. Vooral die collega’s die intens met hem samenwerkten, hebben het erg zwaar. David was een erg gemotiveerde en graag geziene leerkracht hier op school.”

David Cocquyt laat een partner en twee jonge dochters achter. De uitvaart van David vindt zaterdag plaats om 14 uur in de kerk van Zingem.

Thibault D’haene

De afgelopen vier jaar verloor het VTI drie actieve leerkrachten en één leerling. Die leerling was Thibault D’haene (16) uit Kaster. Hij verongelukte afgelopen zomer op 19 juli toen hij met zijn quad in botsing kwam met een auto in de Anzegemseweg in Wortegem-Petegem. Drie dagen na het ongeval bezweek Thibault in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dorpskerk in Kaster was toen veel te klein en vele honderden mensen volgden de uitvaart buiten op groot scherm.