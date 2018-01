Vrouw terecht voor jarenlange belaging 02u31 0

Over een periode van vier jaar stuurde Maaike V. in totaal minstens 2.500 telefoontjes of sms'en met 17 verschillende telefoonnummers. Dat zijn de hallucinante cijfers van de belaging waar de 32-jarige vrouw uit Waregem van wordt beschuldigd. Vage ruzies vormen het enige motief.





Eén van de slachtoffers had in 2012 een discussie met de toenmalige vriend van Maaike V. "De dag nadien begonnen de telefoontjes en sms'en", vertelde de man aan de rechter. "Soms tot 96 per dag. Vaak werd er meteen opgehangen. De sms'en hadden een verwijtende en bedreigende toon. De belaging hield vier jaar lang aan, dat laat zijn sporen na." Een vrouw die ruzie had met de moeder van Maaike V. deelde ook in de brokken. Het bezorgde haar slapeloze nachten en angst. Zelfs een oom kreeg 61 ongewenste telefoons.





Tijdens het onderzoek bleef Maaike V. lange tijd ontkennen. Tot de politie via het serienummer van haar gsm kon aantonen dat zij achter de stalking zat. De 17 nummers die gebruikt werden, waren allen van haar of personen in haar omgeving afkomstig. Ze bekende daarna met mondjesmaat. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van vijftien maanden en een boete van 600 euro. Volgens Maaike V. kon ze de dood van haar vader niet verwerken en raakte ze depressief. "Larie en apekool", vond een slachtoffer. "De dag voor de dood van je vader, sloeg je hem nog met een fles op het hoofd." Haar advocaat vroeg voorwaarden of een werkstraf. Vonnis op 14 februari. (LSI)