Vrouw (23) riskeert vier maanden cel voor drugsbezit 03 augustus 2018

Een 23-jarige Franse vrouw riskeert een gevangenisstraf van vier maanden voor het bezit en gebruik en cocaïne.





De politie kwam haar op het spoor nadat haar telefoonnummer terugkwam in de gsm van een drugdealer in een ander dossier. Naomi D. kwam nooit een verklaring afleggen bij de politie en was gisteren ook niet aanwezig op de rechtbank.





De dealer bekende wel dat hij aan de vrouw cocaïne had verkocht. Naast de celstraf riskeert de vrouw ook een effectieve geldboete van 400 euro. Vonnis op acht augustus.





(AHK)