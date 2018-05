Vrijetijdsmarkt op Zuiderpromenade 30 mei 2018

De Zuiderpromenade en het Boekenplein vormen op zaterdag 2 juni het decor voor een nieuwe vrijetijdsmarkt met aandacht voor sport, cultuur en vrije tijd.





Zestig Waregemse organisaties en verenigingen brengen er tussen 15 en 19 uur demonstraties, workshops, animaties en infostanden. Zo is er een home made markt met juwelen en schilderijen en zo meer, een verkoop van boeken aan 0,50 euro in de bib en een speels parcours voor kinderen.





Er zijn ook acts met meer dan 50 steltlopers en muzikanten, het hilarisch viskraam Tir Canard, een leger van kappers en tattoo-artiesten in Theater Savooi en 'kakvangen en kabouter kegelen' in de speeltuin van Theater FroeFroe. Tot slot strikt CC De Schakel een van 's werelds beste handlezers. Info: www.waregem.be/vrijetijdsmarkt. (LPS)