Vrachtwagensluis in Posterijstraat 12 juni 2018

02u43 0

De stad Waregem onderzoekt de haalbaarheid van een mobiele vrachtwagensluis in de Posterijstraat. Er is een tonnagebeperking van 5,5 ton, met uitzondering van plaatselijk verkeer, maar veel truckers lappen er hun laars aan. Een mobiele vrachtwagensluis spoort doorgaand vrachtverkeer op in de dorpskern. Zodra er een voertuig passeert dat hoog genoeg is om een vrachtwagen te kunnen zijn, wordt er een foto van de nummerplaat genomen.





Elektrische fietsen

Aan een tweede paal op het einde van de zone waar doorgaand vrachtverkeer boven de 5,5 ton niet mag, neemt een camera opnieuw een foto. Als blijkt dat er niet genoeg tijd verstreken is tussen beide foto's, betekent dat dat de vrachtwagen niet lokaal leverde en doorreed. In dat geval volgt er een boete. Schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V) bereidt samen met de politiezone Mira een proefproject voor, op vraag van gemeenteraadslid en Vijvenaar Charka Dewaele (CD&V). Ook opvallend: elektrische fietsen die sneller rijden dan 45 kilometer per uur zijn verboden op het nieuwe fietspad van de Posterijstraat. Dergelijke pedelecs moeten op de rijweg. De stad volgt zo een nieuwe Vlaamse richtlijn. (LPS)