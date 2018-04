Vrachtwagen over de kop langs E17 23 april 2018

04u32 2 Waregem Langs de E17 in Waregem is gisteren rond 8.30 uur een vrachtwagen van schroothandelaar en opkoper van autowrakken Gino Temmerman uit Lokeren over de kop gegaan.

De man was samen met zijn zoon op weg naar het speedwaycircuit van Warneton, waar ze met hun 'Chucky Team' aan een racewedstrijd op het ovalen circuit van de Comines Auto Moto Speedway Organisation (CAMSO) zouden deelnemen.





De vrachtwagen was geladen met twee autowrakken die nog dienst doen als racewagens. Tussen Waregem en Deerlijk ging het echter fout. De vrachtwagen met de racewagens ging rechts van de weg af, schoof meters over de vangrail en kwam uiteindelijk ondersteboven tot stilstand over de vangrail. Als bij wonder stapten zowel Gino als zijn zoon zo goed als ongedeerd, maar wel stevig onder de indruk, uit de vrachtwagen. Ze kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend, maar moesten niet naar het ziekenhuis overgebracht worden.





Het takelen van de vrachtwagen, de container en de racewagens was een hele klus. Door de klap was de container losgekomen van de vrachtwagen. Tijdens de takelwerken bleef de rechterrijstrook van de E17 richting Kortrijk voor het verkeer afgesloten. Het karwei was rond 10.30 uur achter de rug. (LSI)