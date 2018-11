Vrachtwagen met natuursteen gekanteld 24 november 2018

02u23 0

Op de brug over de E17 in Waregem is gisternamiddag een Oostenrijkse vrachtwagen gekanteld.





De vrachtwagen was geladen met natuursteen. Een deel van de lading kwam op de rijweg terecht. Er kwam zwaar materiaal aan te pas om de vrachtwagen en de loodzware lading te takelen. Het ongeval zorgde op het drukke op- en afritcomplex van de E17 en de Expresweg in Waregem tot tijdens de avondspits voor zware verkeershinder. De politie raadde automobilisten af de afrit in Waregem te nemen. Er raakte niemand gewond. Risico dat brokstukken op de lager gelegen snelweg zou terecht komen, was er niet. (LSI)