Vrachtwagen botst tegen geparkeerde bus 31 januari 2018

Langs de Zuiderlaan in Waregem botste gisterenmorgen rond kwart voor vijf een vrachtwagen tegen een geparkeerde bus. Een trucker, in dienst van groente- en fruitreus Greenyard, reed in de richting van het station en week om nog onbekende reden van z'n rijvak af. De trekker-oplegger, geladen met groenten, reed pardoes tegen de achterzijde van de bus, een voertuig van het busbedrijf Heyerick uit Machelen. Door de klap werd die laatste weggekatapulteerd.





De stuurloze vrachtwagen strandde in een rij bomen aan de omheining van de hippodroom. De cabine raakte behoorlijk ingedrukt door de impact van de botsing. De trucker bleef niettemin ongedeerd.





De materiële schade was groot en het duurde tot iets na acht uur vooraleer de wrakken getakeld waren en de rijweg door de brandweer was proper gemaakt. Het ongeval zorgde dan ook voor flink wat file tijdens de ochtendspits.