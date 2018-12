Vorkheftruckbedrijf TVH stelt gelukscoach aan Peter Lanssens

Welzijn, gezondheid en zich goed voelen op het werk krijgt steeds meer aandacht. Ook bij Vorkheftruckbedrijf TVH, die met Niki Mistiaen (28) een gelukscoach aanstelt.

De gelukscoach zorgt met ‘kleine en grote acties’ voor gelukkige en gezonde medewerkers. Niki Mistiaen gaat na of medewerkers zorg dragen voor zichzelf en een gezonde work-life balance onderhouden. Ook het bewaken en bevorderen van de bedrijfswaarden zitten in het takenpakket. “De voordelen zijn minder absenteïsme, een hogere bestendigheid tegen stress, een nog positiever gevoel en sfeer op de werkvloer en efficiënter werken door een beter groepsgevoel”, zegt Niki Mistiaen. “TVH werkt via het ‘Nudge-programma’ al jaren tal van acties uit zoals een stappentellercompetitie, yoga, wekelijks gratis fruit, een massagestoel en opleidingen rond mindfulness. Er is ook een sportcomité, dat een jaarlijks voetbal- en badmintontornooi houdt en teams op de been brengt voor wielerritten, loopwedstrijden, beachvolley en nog veel meer. Die aanpak trekt sollicitanten aan.”

Noden van collega’s

Wat de gelukscoach organiseert vanuit Waregem, is toegankelijk voor alle Belgische collega’s, zo’n 2.000 man. “En in 2019 gaan we ook alle buitenlandse collega’s bereiken”, aldus Mistiaen. Ze heeft een master in Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de KU Leuven en werkte als onderwijsondersteuner in de universiteit Kulak in Kortrijk.