Voorwaardelijke celstraf voor billenkletser Gaverbeek Alexander Haezebrouck

05 december 2018

12u06

Bron: Eigen info 0 Waregem De 25-jarige man die vorig jaar en in 2014 verschillende vrouwen aanrandde door op hun achterwerk te slaan op en rond de looppiste aan de oefenvelden van SV Zulte Waregem, is veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf met uitstel. Aan de slachtoffers moet hij in totaal 3.125 euro schadevergoeding betalen.

Bilal E. (25) uit Dentergem zorgde in 2014 en vorig jaar voor een angstgolf bij vrouwen die dikwijls gingen wandelen of joggen op de Finse looppiste aan de oefenvelden van SV Zulte Waregem vlak bij de Gaverbeek. Vorig jaar randde hij in drie maanden tijd negen vrouwen aan door hen telkens hard op het achterwerk te slaan. Soms ging dat gepaard met een gebaar naar de vrouwen waarbij hij zijn kruis vast nam. De slachtoffers varieerden van minderjarige meisjes tot pensioengerechtigde vrouwen. Eén keer ging Bilal E. zelfs zover dat hij een vrouw vroeg om hem te masturberen. Toen ze hem weg duwde, gooide hij haar met geweld tegen de grond.

Betrapt op camera

Bilal E. werd ontmaskerd, nadat een vrouw opmerkte dat de man zichzelf aan het masturberen was in café Tommy’s op de Markt in Waregem terwijl hij naast een meisje zat. De camerabeelden spraken boekdelen waarna de cafébaas de beelden aan de politie gaf. De 25-jarige jongeman weet de feiten aan het gebruik van doping, omdat hij toen vaak ging fitnessen. Bilal E. moet wel een effectieve geldboete van 1.000 euro betalen, moet zich laten behandelen voor zijn seksuele problematiek en is vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.