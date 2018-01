Voortaan ook trouwfeesten en babyborrels op hippodroom 02u41 0

Wie een unieke locatie zoekt voor een trouwfeest, babyborrel, jubileum, seminarie of bedrijfs-of personeelsfeest, kan voortaan op de hippodroom terecht. Het gebouw Hippo Loggia, open sinds de zomer van 2016, wordt nu al in opdracht van de koninklijke Waregemse koersevereniging geëxploiteerd door Horsetown Events. Horsetown Events omvat drie partners: Essevee/Ballroom (organiseert evenementen in het Regenboogstadion), Fairs & Events (organiseert beurzen en events in Expo) en Gourmet Invent uit Gent als vaste cateraar. Hippo Loggia heeft op de eerste en derde verdieping zalen voor 150 tot 550 personen. Die kunnen ook samengevoegd worden tot een maximumcapaciteit van 1.500 personen. "De zalen kregen met Henson, Hackney, Pinto en Palomino namen die verwijzen naar een ras of vachtkleur van een paard", zegt Chris Baert van Fairs & Events. "Alle ruimtes hebben een balkon en een uitzicht op de renbaan." Ook het panoramisch dakterras huren kan. Wie interesse heeft in een feest in Hippo Loggia, krijgt een gratis prijsofferte en plaatsbezoek en krijgt hulp van professionals bij het verder uitwerken van het project. De prijszetting ligt in de lijn van andere zalen in de regio. Info: www.hippologgia.be. De tweede verdieping wordt niet gebruikt. Daar zit het oorlogsmuseum Hippo War. (LPS)