Voorstel voor volgend jaar: App om hartslag paarden live te volgen 29 augustus 2018

Er zijn ideeën om het comfort op Waregem Koerse nog te verhogen, ook voor de paarden. Zo wil terreinverantwoordelijke Tom Ryckewaert aan de hand van een app paarden laten monitoren. "Je kan zo tijdens elke ren nagaan met welke individuele snelheid een paard loopt en wat de hartslag van het paard en de jockey is", legt Ryckewaert uit. "Leuk voor het publiek om ook die gegevens op grote schermen te volgen. En op die manier kunnen trainers en jockeys de paarden nadien nog beter evalueren", aldus Ryckewaert. Het is verder de bedoeling om volgend jaar meer hostessen in te zetten die met tablets en printertjes rondlopen, zodat nog meer mensen ook mobiel kunnen wedden op de rennen. Nu liepen de hostessen namelijk enkel in het vipgebouw Hippo Loggia rond. En niet in de publiekszone op de weegplaats, aan de kant van de Holstraat in de hippodroom. Mogelijk zal er volgend jaar ook op de weegplaats een team hostessen rondlopen. (LPS)