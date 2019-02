Voormalige sous-chef wordt de échte chef van De Houtsnip Joyce Mesdag

15 februari 2019

16u23 0

Jan Vandemeulebroucke (33) heeft restaurant De Houtsnip in Waregem overgenomen van Bert Langbeen en Frieda Banckaert, die het restaurant 30 jaar geleden oprichtten. Jan was al 10 jaar sous-chef onder Frieda, maar het koppel gaat nu een andere uitdaging aan. “Ik heb hier altijd heel graag gewerkt, anders zou ik het uiteraard geen 10 jaar gedaan hebben”, zegt Jan. “De zaak overnemen leek me dan ook een unieke kans.” De vaste klanten van De Houtsnip hoeven niet te vrezen, Jan gaat op het zelfde elan verder. “Misschien dat ik het terras ga uitbreiden en nu en dan eens met een tapasmenu ga uitpakken, maar voor de rest gaan de klanten amper merken dat er iemand anders aan het roer staat nu. De formule wérkt, dan is het niet nodig om een andere koers te varen, he.” Het restaurant is gesloten op donderdag, en enkel open op woensdagavond voor reservaties vanaf 10 personen.