Vooral boetes voor jongeren voor fietsdiefstallen in Waregem LSI

21 januari 2019

14u49

Bron: LSI 0

Drie jongeren tussen 19 en 23 jaar zijn door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van één tot drie maanden en effectieve boetes van 400 tot 600 euro voor fietsdiefstallen aan het station of de Markt in Waregem. Een 19-jarige kompaan uit Waregem brak samen met een minderjarige ook binnen in warenhuis Spar en kreeg zes maanden voorwaardelijke celstraf en 800 euro boete. Hij was de enige die voor de rechter kwam opdagen. Luis V. drong op 19 november 2017 het warenhuis binnen en ging er met sigaretten, geld en krasloten vandoor. “Impulsief en dom”, vertelde hij aan de rechter. Hij zit op vandaag in de gevangenis voor andere diefstallen met geweld.