Voor 7.500 euro werkmateriaal gestolen bij stukadoor 30 januari 2018

02u36 0

Bart Vansteenkiste (36), zaakvoerder van het stukadoorsbedrijf Bavastuc uit Waregem, is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van dieven. Die gingen aan de haal met voor ruim 7.500 euro aan werkmateriaal. De diefstal werd gisterenmorgen rond zes uur opgemerkt. "Ik zocht een machine, maar vond ze niet", zegt Vansteenkiste, die zeven mensen tewerkstelt. "Een van mijn medewerkers zocht ook vruchteloos naar een toestel. Dan viel mijn frank." Een rondgang in de loods langs de Schoendalestraat leerde dat er tal van zaken verdwenen waren. "Alle zaagmachines zijn weg, maar ook de lasertoestellen, schuurmachines en nog veel meer", zucht Bart. "Het zijn spullen die we frequent nodig hebben om ons werk te doen. Heel vervelend dus. Het enige lichtpuntje is dat de inbrekers onze bestelwagens ongemoeid hebben gelaten." Voor de ondernemer zit er niks anders op dan nu snel te investeren in vervangmateriaal. "Zo gaat dat nu eenmaal", zegt Vansteenkiste. "Je lijdt eerst verlies door de diefstal en vervolgens mag je nog eens onmiddellijk een pak geld uitgeven om weer te kunnen werken zoals het hoort." (VHS/JME)