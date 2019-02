Voor 10.000 euro aan materiaal gestolen uit bestelwagen van loodgieter Alexander Haezebrouck

20 februari 2019

16u30 0 Waregem Dieven gingen in de nacht van maandag op dinsdag aan de haal met maar liefst 10.000 euro aan materiaal van loodgieter Wannes Dewilde (35) uit Waregem. “Sommige van de materialen had ik nog maar een week geleden gekocht en zaten nog in de plastiekverpakking”, reageert Wannes aangeslagen.

“Dinsdagmorgen merkte ik dat de schuifdeur van mijn bestelwagen niet helemaal toe was”, vertelt loodgieter Wannes Dewilde (35) uit de Ingooigemstraat in Waregem. “Al snel merkte ik dat een aantal zaken verdwenen waren. Hoe meer ik keek, hoe meer zaken ik zag die er niet meer waren. Alleen de goedkoopste zaken hebben ze laten liggen. Mijn lazer die ik nog maar pas gekocht had, mijn wipzaag, persmachine, boormachine… alles is weg. Blijkbaar zijn ze binnen geraakt door iets tussen de schuifdeur te steken waardoor ze erin slaagden om het handvat binnenin naar buiten te duwen waardoor hij open gaat.” Voorlopig is de man technisch werkloos. “Gelukkig hebben bevriende loodgieters mij al gecontacteerd dat ik wat materiaal van hen kan gebruiken. Ook Hilti contacteerde me al om iets te regelen, dat is wel erg hartverwarmend. “Bij een timmerman die hier iets verderop woont, hebben ze ook zijn bestelwagen gezeten. Ook hij is voor 8.000 euro aan materiaal kwijt. Materiaal dat we wellicht nooit meer terug zullen zien. Ik ben op dit moment bezig om alle serienummers door te geven aan de politie. Maar dat is een heel karwei, op sommige facturen staat dat, maar op andere niet. Inbraken in bestelwagens blijft een echte plaat. In het centrum van Deerlijk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie personen op heterdaad betrapt tijdens het plegen van inbraken in bestelwagens. De politie kon twee van hen aantreffen met gestolen goederen en arresteerde hen.