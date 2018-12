Voetballers Zulte Waregem delen cadeaus uit in OLV van Lourdes Maxime Petit

19 december 2018

16u39 0

Tijdens de kerstperiode bezoeken verschillende voetballers van Essevee traditiegetrouw de kraam- en pediatrieafdeling van enkele ziekenhuizen in de ruime regio. Woensdag deden ze dat al voor de 18de keer op rij. In OLV van Lourdes maakten Davy De fauw, Erdin Demir, Marvin Baudry en Hamdi Harbaoui hun opwachting. Ze hadden onder andere boeken, kleurpotloden en chocolade bij om uit te delen aan de kinderen. De materniteit is geen onbekend terrein voor het viertal aangezien ze zichzelf nog jonge vaders mogen noemen. Op de pediatrie ontmoetten ze onder meer een 11-jarige fan en de 16 maanden oude Lion Delrue die met een bacteriële infectie kampt. Mama Riet Vissers uit Waregem waardeerde het bezoek. “Dat maakt het voor de kleine Lion wat draaglijker in deze moeilijke periode. Papa was er niet bij en hij zal zeker jaloers zijn. Ik stuurde hem al een foto door van ons met de spelers.”