Voetbalcoach gereanimeerd door eigen speler nadat hij in elkaar zakt 05 november 2018

02u22 10 Waregem Tijdens de voetbalwedstrijd tussen Jong Vijve en Aalbeke Sport in vierde provinciale C is gisterennamiddag coach Rik Bettens (56) van Jong Vijve plots ineengezakt. "Plots zag ik onze coach liggen en ben er meteen naar toe gelopen", vertelt speler Thomas Malfait (23) die samen met een collega spoedverpleger meteen begon te reanimeren.

De tweede helft van de wedstrijd was net op gang gefloten toen in minuut 47 trainer Rik Bettens van Jong Vijve tijdens een 1-0 voorsprong plots in elkaar zeeg. "Ik hoorde de supporters plots roepen", vertelt speler Thomas Malfait die beroepshalve werkt als spoedverpleegkundige in het ziekenhuis van Waregem.





AED-toestel

"Toen ik achterom keek zag ik onze coach plots liggen. Ik ben meteen naar hem toe gelopen en heb hem op zijn rug gedraaid. Ik controleerde of hij nog ademde, maar dat deed hij niet meer." Ook Dickie Baetens, een collega van Thomas in het ziekenhuis, was op de wedstrijd aanwezig. "Mijn zoon speelt ook bij Jong Vijve", vertelt hij. "Toen ik het zag, ben ik ook meteen naar de trainer gelopen en heb ik meteen het bevel gegeven om zo snel mogelijk het AED-toestel dat in de kantine hangt, te komen brengen." Samen begonnen ze de reanimatie. "Na één keer het AED-toestel te gebruiken kwam Rik al na zo'n twee minuten terug bij bewustzijn. Hij was ook heel snel helder en herkende ons."





Helikopter

Ondertussen kwamen ook de MUG en de MUG-helikopter toe. Rik Bettens werd met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Brugge.





"Rik heeft heel veel geluk gehad", zeggen beide spoedverplegers. Voor Thomas was het wel een vreemde ervaring. "Ik heb al meerdere reanimaties uitgevoerd, maar dat het nu iemand is die je kent is wel vreemd." Volgens Dickie was het heel belangrijk dat het AED-toestel aanwezig was. "In Waregem hangen tegenwoordig in alle sportzalen AED-toestellen, wel dat heeft vandaag zijn nut bewezen. Rik heeft vooral heel veel geluk gehad dat dat toestel daar hing en dat er twee verpleegkundigen aanwezig waren die vertrouwd zijn met zo'n toestel. Omdat we collega's zijn in het ziekenhuis waren we ook goed op elkaar ingespeeld."





In het ziekenhuis van Brugge wordt coach Rik Bettens voorlopig onder controle gehouden, zijn toestand zou goed zijn. De wedstrijd werd na het incident gestaakt. (AHK)