Voetbal Vlaanderen organiseert Footfestival in Desselgem: “Meisjes warm maken voor voetbal” Joyce Mesdag

15 april 2019

19u14 0 Waregem Voetbal Vlaanderen organiseert in elke provincie een Footfestival voor meisjes, om hen warm te maken voor voetbal. In West-Vlaanderen is dat op de terreinen van KWS Desselgem, op zondag 28 april. “Ouders aarzelen soms ten onrechte een beetje om hun dochter in te schrijven in de voetbalclub”, zegt Geert Vandebuerie van de organisatie.

Er is wel degelijk nood aan initiatieven als het Footfestival, om jonge meisjes warm maken voor voetbal, zegt Geert Vandeburie, trainer bij KWS Desselgem. “We hinken op dat vlak toch wat achterop ten opzichte van andere landen. Een topmatch van de vrouwen lokt in Spanje 60.000 man naar het stadion. En in Amerika is voetbal dé populairste sport bij de vrouwen. Daar kunnen we hier in België alleen maar van dromen. Als we op internationaal vlak willen scoren in het vrouwenvoetbal, dan is het belangrijk dat we speelsters al van op een jonge leeftijd kunnen begeleiden.”

Geert is een van de organisatoren van de West-Vlaamse editie van het Footfestival. “Alle meisjes tussen 5 en 12 jaar die interesse hebben, kunnen op 28 april van 10.30u tot 13 uur bij KWS Desselgem komen testen of voetbal hen ligt. We organiseren ludieke spelletjes, wedstrijden, technische circuits, penaltyshoots, enz. Er zullen ook een aantal spelers van de Red Flames present tekenen, want ook zij vinden het belangrijk dat het vrouwenvoetbal wordt gepromoot. Ook meisjes die al aangesloten zijn, mogen gerust komen meedoen én ook weer vriendinnetjes meebrengen die niet aangesloten zijn. Het moet een echt voetbalfeest worden.”

Illuna Verhelle (11) uit Anzegem en Luka Defré (11) uit Ooigem zijn twee van zijn speelstertjes. Zij willen het Footfestival alvast voor geen geld van de wereld missen. “Voetbal is echt supertof”, vertellen de twee. We hebben een superleuke ploeg hier in Desselgem, maar er mogen zeker en vast nog extra meisjes bij komen.” “Hoewel er wel een vrij groot leeftijdsverschil is binnen onze huidige ploeg, kunnen ze het inderdaad allemaal heel goed vinden”, zegt Geert. “Ik moet soms wel eens roepen dat ze een beetje minder moeten tetteren in de kleedkamer”, lacht hij.

“Ik deed vroeger ballet”, zegt Luka. “Maar daar kon ik me niet zo hard uitleven als bij het voetballen. Mijn drie broers voetballen ook, dus van mama en papa mocht het meteen.” “Mijn mama vond het eerst een beetje raar dat ik wilde voetballen”, zegt Illuna. “Maar ik wilde het heel graag, en nu is ze blij dat ik mij zo amuseer.” “Ouders aarzelen soms een beetje om hun dochter in te schrijven in de voetbalclub”, zegt Geert. “Ze denken ten onrechte dat het een contactsport is waarbij je al snel een been of een arm breekt. Er is dit seizoen maar één meisje van onze ploeg dat in het gips is beland, en het was níet door te voetballen.”

Het is nog koffiedik kijken of een initiatief als Footfestival ook effectief resultaat zal hebben. “We hopen dat er toch enkele speelstertjes voor voetbal als hobby kiezen”, zegt Geert Vandebuerie. “Al is het er maar eentje… Wij maken volgend seizoen van onze ene ploeg met U13voetbalmeisjes twee ploegen, van U9 en u12. Nu spelen ze nog tegen andere meisjesploegen, maar dan zouden we ook tegen jongensploegen kunnen spelen. Daar worden ze alleen maar beter van. Of ze dan nog kunnen winnen? Tuurlijk.” “Als wij tegen jongens spelen op de speelplaats, scoren wij ook wel eens, hoor”, zeggen Luka en Illuna. “Maar dat vinden ze niet zo leuk.”