Vlot naar de Feesten 24 augustus 2018

Er zijn fietsparkings aan zwembad De Treffer en onder tribune 4 van het Regenboogstadion, en van zaterdag tot en met maandag ook extra gratis en bewaakte stallingen in park Casier kant Windelsstraat. Wie met de trein komt, zit op 5 minuten wandelen van de Feesten. Ook met de bussen van De Lijn raak je vlot tot aan de Feesten. Wie met de auto komt, kan op de parking aan Expo of in de parkeerhavens Pand en Zuiderpromenade terecht.





De stad vraagt net zoals bij andere grote evenementen om voor de veiligheid van iedereen geen grote handtassen, rugzakken of frigoboxen mee te brengen. (LPS)