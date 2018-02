Vlaamse Kruis reikt diploma's uit 13 februari 2018

Het Vlaamse Kruis in Waregem hield vorig jaar een EHBO-cursus in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis. Zes cursisten behaalden hun diploma: Sara en Wouter Bollaert, Hanne De Blanq, Katrien Dekeizer, Johan Rogge en Elien Vander Beken.





De diploma's werden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Vlaamse Kruis in ontmoetingscentrum Eikenhove.





(LPS)