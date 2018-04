Vlaams Belang komt op 25 april 2018

Vlaams Belang haalde in 2012 in Waregem 4,6 procent van de stemmen en geen zetel. De partij komt weer op met de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. "We hebben nog veel leden en sympathisanten en laten onze kiezers niet in de kou staan", zegt Patrick Desmet. De 61-jarige lijsttrekker is gepensioneerd beambte en al jarenlang lid van Vlaams Belang. "We zijn nog druk bezig om onze lijst verder vorm te geven. Vlaams Belang blijft ijveren voor een veilig en Vlaams Waregem. Waar het goed is om te wonen en waar mensen zich thuis voelen. Onze partij neemt ook deel aan de provincieraadsverkiezingen." (LPS)