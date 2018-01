Vijftien maanden cel voor Nederlandse oplichter 02u41 0

Een 46-jarige man uit Nederland is in Kortrijk samen met zijn failliete firma Primo Passo Aqua bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijftien maanden en een boete van 1.200 euro voor oplichting van een Waregemse firma. In april 2013 sloot Sunny V.L met het Waregemse bedrijf een overeenkomst af voor de aankoop van een lading verzorgingsproducten en medische sokken ter waarde van 203.000 euro.





Toen het Waregemse bedrijf een voorschot van 20.000 euro vroeg, legde de Nederlander een bewijs van storting voor. Na de levering bleek het stortingsbewijs vals. Daarna verdween de Nederlander met de noorderzon. Ook in zijn thuisland is de man gekend voor oplichting. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding waardoor hij internationaal geseind zal worden. De gedupeerde firma kreeg een schadevergoeding van 203.000 euro toegekend maar moet zelf op zoek naar haar centen. (LSI)