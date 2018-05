Vijf jaar rijverbod voor onverbeterlijke bromfietser 24 mei 2018

Een bromfietser is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van zes maanden, een boete van 8.000 euro en vijf jaar rijverbod. Steven M. kon niet meer op begrip rekenen nadat hij al voor de zoveelste keer moest verschijnen.





Hij liep al tal van veroordelingen op voor rijden zonder rijbewijs en rijden zonder verzekering. De politierechter was het beu. Dit keer stond M. terecht omdat hij op 12 juni vorig jaar in de Zuiderlaan in Waregem met een onverzekerde bromfiets rondreed. "Mijn vriendin was onwel geworden en ik nam eventjes het stuur over", probeerde M. nog tevergeefs. (LSI)