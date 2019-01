Vier jongeren terecht voor inbraak Spar en fietsdiefstallen LSI

07 januari 2019

Drie jongeren tussen 19 en 23 jaar riskeren celstraffen van drie maanden voor fietsdiefstallen in Waregem. Een 19-jarige kompaan uit Waregem brak samen met een minderjarige ook binnen in warenhuis Spar en dreigt vijf maanden cel te krijgen. Hij was de enige die (geboeid) voor de rechter kwam opdagen. Luis V. drong op 19 november 2017 het warenhuis binnen en ging er met sigaretten, geld en krasloten vandoor. “Impulsief en dom”, vertelde hij aan de rechter. Hij zit op vandaag in de gevangenis voor andere diefstallen met geweld. Drie andere jongeren stonden terecht voor fietsdiefstallen aan het station of de Markt in Waregem. Vonnis op 21 januari.