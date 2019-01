VIDEO. Voetjebal krijgt vervolg: “kindjes van 2 tot 5 jaar maken zo kennis met voetbal” Peter Lanssens

18 januari 2019

10u29 0 Waregem Voetjebal krijgt een vervolg in Waregem en Sint-Eloois-Vijve. Voetjebal is voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar. “Ze leren omgaan met een bal en maken zo kennis met voetbal”, zegt manager Eddy Van Oost van voetbalschool Atletico. Het liep vorig jaar storm voor de eerste sessies.

“Al is voetballen niet het enige wat ze doen. Ook spelletjes en coördinatie- en spieroefeningen komen aan bod. Wat een hulp is voor de ontwikkeling van hun prille persoonlijkheid en taalontwikkeling. En ouders beleven een unieke ervaring met hun kind, onder (des-)kundige begeleiding van Gaël Bekaert en Sylvie Bohez”, aldus Van Oost. De ‘voorjaarssessie voetjebal’ start op zondag 20 januari in Sint-Eloois-Vijve, in Waregem is dat op zondag 27 januari. Een select aantal deelnemers neemt van januari tot en met maart op zondagmorgen deel, telkens met twee groepjes van maximum tien spelertjes en hun ouder(s). Een les of training duurt 45 minuten en kost 9 euro. Het zijn er tien in totaal. De eerste groep begint om 10 uur, de tweede om 11 uur. Bij de eerste inschrijving betaal je nog 35 euro voor een leuk en uniek voetbalpakje. Inschrijven kan enkel via de website: www.atletico.be/inschrijven. Plaats van afspraak: de schoolsportzaal in Waregem en de Koekoekstraat 26 in Sint-Eloois-Vijve.