VIDEO. Steun voor drugsvrije tribunes in Regenboogstadion Peter Lanssens

19 februari 2019

SV Zulte Waregem krijgt erkenning van het Fonds Jo Van Hecke. De eersteklasser en de stad zetten in op drugsvrije tribunes in het Regenboogstadion. Er loopt samen met scholen en politie een campagne onder de noemer #ikamuseermijzonder, tegen drugs- én alcoholmisbruik. Er werd recent ook een filmpje gelanceerd. Het project krijgt tussen 3.000 en 7.500 euro. Het Fonds Jo Van Hecke is onderdeel van de Koning Boudewijnstichting. Het steunt vooral projecten die via het voetbal de samenhorigheid versterken en de veiligheid verhogen.