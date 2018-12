VIDEO - Na de bluswerken: zorg voor het milieu Perimeter rond Matco verkleind na brand, burelen dan toch gered Hans Verbeke

20 december 2018

13u20 0 Waregem De perimeter die woensdagavond werd ingesteld tijdens de hevige brand in het chemisch bedrijf Matco, is herleid van een straal van één kilometer naar honderd meter rond de site, waar het overigens nog altijd beperkt aan het branden is. De bereikbaarheid van het naastgelegen bedrijf Dematra valt mee: het personeel is er gewoon aan de slag. Ook onverwacht: de kinderen van de vrije basisschool in Nieuwenhove mogen vandaag thuisblijven, als ze dat willen.

Achttien uur na het begin van de zware brand bij Matco, langs de Textielstraat in Waregem en op de grens met Deerlijk, stijgt nog altijd behoorlijk rook op uit het puin. “Er zijn links en rechts nog brandhaardjes waar we niet bij kunnen”, klinkt het bij de brandweer. “De stabiliteit van het gebouw is niet meer optimaal en dus nemen we geen risico: niemand van onze mensen mag naar binnen. We laten alles gecontroleerd uitbranden, het vuur zal uiteindelijk wel doven. De rook die ontsnapt is beperkt en weinig schadelijk. Onze meettoestellen reageren op de rook, maar registreren geen afwijkende waarden. Het gaat dus om absoluut verwaarloosbare hoeveelheden schadelijke stoffen die vrijkomen.” Opmerkelijk: de directie van Matco was er gisteravond nog van overtuigd dat de burelen mee in vlammen zouden opgaan, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. “Tussen het magazijn van 8.000 vierkante meter, waar de brand begon, en de burelen is er een brede gang met een brandmuur”, zegt de brandweer. “De burelen zelf zijn ingekapseld in beton, onder andere om erboven voorraden te kunnen stockeren. Die constructie heeft ervoor gezorgd dat er alleen wat waterinsijpeling is.”

Latex in de riolen

Nu de grootste zorg voor de brand achter de rug is, wordt nog meer aandacht besteed aan de gevolgen voor het milieu. Duizenden liters vloeibare latex stroomden woensdagavond de straat op. Het goedje was gestockeerd in grote tanks. Drie of vier van die tanks bezweken ongeveer op hetzelfde moment onder de hevigheid van de brand. De schotten in het bedrijf, die moeten beletten dat bij een lek de latex naar buiten zou stromen, bleken lang niet hoog genoeg voor de plotse toevoer van latex. De brandweer moest in allerijl tal van voertuigen verplaatsen zodat ze niet al te diep in de smurrie zouden staan. De latex belandde ook in de riolen en wordt met overvloedig veel water gespoeld in de richting van het waterzuiveringsstation in Waregem. De Vlaamse Milieumaatschappij nam diverse stalen mee voor onderzoek. Een branddeskundige zoekt in opdracht van het Kortrijkse parket naar de oorzaak van de brand, maar het is niet duidelijk of dat vandaag resultaat zal opleveren.

Groenten uit de tuin grondig spoelen

Waar donderdagmorgen het stadsbestuur nog liet weten dat het naastliggend bedrijf Dematra niet bereikbaar zou zijn, blijkt dat wel mee te vallen. Het personeel moest wat verder parkeren dan anders, maar is wel gewoon aan de slag. De brand heeft onverwacht ook gevolgen voor de kinderen van de basisschool in Nieuwenhove. Die hoeven vandaag niet naar school. Die beslissing kwam er na overleg met de burgemeester en de brandweer. De stad voorziet wel een alternatief in de sporthal van de stedelijke basisschool Torenhof, met busvervoer tussen de twee scholen. Het stadsbestuur waarschuwt verder dat er voorzichtigheid geboden is op plaatsen waar de rook is neergeslagen en er roetdeeltjes zijn achtergebleven. “Regenwater wordt best alleen voor het sanitair gebruikt en groenten uit de tuin moeten in elk geval grondig gespoeld worden”, klinkt het.