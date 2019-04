VIDEO. Miss België sport in robotpakje: “Amai, ik voel echt alles” Nieuwe FitStudio stoomt Elena Castro Suarez klaar voor Miss World Peter Lanssens

01 april 2019

17u21 0 Waregem De pas geopende FitStudio in Desselgem heeft meteen al een speciale klant. Miss België Elena Castro Suarez (18) uit Antwerpen komt er E-fitnessen, zeg maar sporten in robotpak. Bij E-fitness krijgen tal van spiergroepen elektro-impulsen. “Amai, ik voel echt alles”, lachte Elena maandagnamiddag tijdens haar eerste sessie.

Dat Elena Castro Suarez net FitStudio in het dorp Desselgem kiest om aan E-fitness te doen, is geen toeval. Miss België-organisatrice Darline Devos woont in Waregem, waardoor Elena een overleg met Darline vlot kan combineren met een sessie E-fitness. Dat is 20 minuten sporten in een elektrodenpak met hetzelfde resultaat als bij 90 minuten gewone fitness. FitStudio in Desselgem is de honderdste E-Fit international Studio in de Benelux.

Net speldenprikjes

E-fit is ideaal voor mensen die geen tijd hebben om lang te sporten, zoals een drukbezette Miss België. De elektro-impulsen werken op tal van spiergroepen in, wat efficiënter werkt om in het geval van Elena onder meer haar buikspieren te verstevigen. Ze plant een sessie per week in om zich zo klaar te stomen voor Miss World later dit jaar. “Het zijn net speldenprikjes over bijna heel mijn lichaam”, vertelde Elena. “Keiraar omdat ik echt alles voel, maar het is wel comfortabel hoor. En ik heb sowieso een hoge pijngrens. Ik kan tegen een stootje. Ik hoop na tien sessies zeker resultaat te boeken. Komt wel goed, want onsportief ben ik zeker niet. Ik heb jaren intensief gedanst, terwijl het mij recent ook lukte om de Q-Run To You 2019, toch goed voor 5,7 kilometer, tot een goed einde te brengen. Het is sowieso moeilijk om in de top twintig van Miss World te raken. Maar als ik het goed doe in de aparte categorie Miss Sport, kan mij dat echt vooruit helpen.”

Cellulitis tegengaan

Elena Castro Suarez wordt begeleid door personal coach Annelies Valepyn (32) van FitStudio in de Liebaardstraat. “We krikken Elena haar conditie op en werken op aflijning”, vertelt Annelies. “Elena heeft al een prachtig figuur, maar ze wil het nog strakker. Een sessie E-fitness omvat zes minuten op de loopband, tien minuten buikspieroefeningen en vier minuten ontspannen. Die relaxatie is onder meer nodig om te ontzuren en cellulitis tegen te gaan. Ik was in een vorig leven nog ‘event manager’, vandaar ook dat Miss België-organisatrice Darline Devos mij kent. Miss België Elena beperkt zich trouwens niet tot E-fitness. Ze krijgt ook een uur per week personal training bij ons. Lopen, fietsen, oefeningen op krachttoestellen en met touwen werken, het hele pakket”, aldus Annelies Valepyn, die FitStudio samen met Virgil Ergo (34) runt. Ze bieden er sport- en voedingsbegeleiding op maat aan, groepslessen, personal training en E-fitness. FitStudio omvat verder ook een Fit Shop en Fit Bar, waar je onder meer terecht kan voor gezonde ontbijtjes, snacks en smoothies. Alle info staat op www.fitcoach.be.