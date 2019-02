VIDEO. Jong Tempeliers breekt door en steunt goede doelen Peter Lanssens

26 februari 2019

11u26 0

Al van Jong Tempeliers gehoord? Die in 2018 opgestarte vzw met de jonge ondernemers Stijn Deleu (21), Nicolas De Frenne (21), Dries Dewolf (17), Thomas Defrenne (17) en Louis Casteur (17) heeft als doel de jeugd in Waregem leuke avonden te laten beleven. Een groot deel van de winst gaat telkens naar een lokaal goed doel. In mei schonk Jong Tempeliers 500 euro aan gezinsvervangend tehuis Ten Anker, na de eerste editie van Summer Fever. Ook het uitverkochte Blackout on NYE 2018 op oudejaarsavond bracht een stevige duit in het laatje. Hierdoor krijgt de vereniging sport en ontspanning voor mindervaliden (Somival) 1.000 euro van de vzw Jong Tempeliers. De tweede editie van Summer Fever is op 3 mei, opnieuw in het sportkafee Jeugdcentrum.