VIDEO. Directeur na ‘zwart protest’ Hemelvaart: “We kunnen geen 24.000 mensen bevragen” Weerstand tegen aanpak scholenhervorming Sint-Paulus groeit Peter Lanssens

28 januari 2019

15u54 0 Waregem Leerlingen en leerkrachten van Hemelvaart voerden maandagmorgen actie tegen de manier waarop de hervorming van scholengemeenschap Sint-Paulus loopt. In het zwart gekleed en met dichtgeplakte monden, omdat ze vinden dat er te weinig inspraak is. “In alle betrokken scholen ook àlle ouders en leerlingen betrekken, we hebben het hier samen over zo’n 24.000 mensen, is onhaalbaar. We gebruiken de officiële kanalen”, reageert coördinerend directeur Jean-Marie Noreillie.

Ongewone taferelen op de Markt aan het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut, net voor de start van de schooldag. Waar enkele honderden leerlingen en leerkrachten hun ongenoegen lieten blijken. Een spandoek met daarop ‘Cui bono’, Latijns voor ‘Wie heeft hier belang bij?’, vatte de onvrede samen. Er is geen vertrouwen in de wijze waarop de hervorming van scholengemeenschap Sint-Paulus verloopt. Zo verliest Hemelvaart alle richtingen met Latijn en Grieks in (tweede en derde graad) vanaf 2021-2022 aan het Heilig-Hartcollege. “Er zijn jongeren die er nu voor kiezen om een richting met bijvoorbeeld Latijn in in Hemelvaart te volgen omdat het zo’n toffe school is. Straks moeten ze verplicht naar het College, waar de mentaliteit volgens ons anders is omdat ze er minder persoonlijk met leerlingen omgaan. Neem die keuzevrijheid niet af”, vinden vierdejaars Humane Wetenschappen Heike Vander Cruyssen uit Vichte, Rune Reynaert uit Waregem en Febe Libbrecht en Tamara Van D’Huynslager uit Wielsbeke. De leerkrachten sussen. “Laat ons geen scholen tegen elkaar opzetten”, zegt lerares Nederlands en Duits Elke Coussement, geruggensteund door collega’s Patricia Balcaen en Ann Lagrange. “Maar de impact voor Hemelvaart is wél te groot. Een ander voorbeeld zijn de plannen met Bedrijfswetenschappen, binnen enkele jaren vanaf de tweede graad in het College en in Hemelvaart pas vanaf de derde graad. Dat is absurd. Op die manier ga je in die richting nooit een instroom in Hemelvaart hebben. We willen de kans krijgen om rond de tafel te zitten en tot een correct compromis te komen. We willen mee evolueren, maar het moet eerlijk verlopen.”

Uitgestoken hand

In Hemelvaart rekenen ze erop dat de directie van scholengemeenschap Sint-Paulus de uitgestoken hand niet negeert. “We wisten van niets, tot de leerkrachten ons op de hoogte brachten”, zegt Améline Verhelst uit Beveren-Leie, zesdejaars Economie-Moderne Talen en voorzitter van de leerlingenraad. “Hemelvaart staat op het punt ingrijpend te veranderen. En dat zonder ons te horen? Sorry, maar dat kan niet. We vinden inspraak enorm belangrijk. Want iedereen in Waregem weet dat er in Hemelvaart en College een verschillende cultuur heerst. Waarmee ik zeker niet zeg dat het College geen goeie school is”, aldus Améline. “We willen nu snel weten wanneer en hoe alle scholen, leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen participeren”, zegt lerares Inke De Leeuw.

Hemelvaart staat op het punt ingrijpend te veranderen. En dat zonder ons te horen? Sorry, maar dat kan niet. Améline Verhelst

Gestructureerd overleg

Coördinerend directeur Jean-Marie Noreillie pleit voor een gestructureerd overleg: “Nu spuit iedereen meningen, op allerlei fronten en fora. Daar kan niets goed uit komen. Ik voel mij niet persoonlijk geviseerd. Volgens mij verliep de voorbereiding voor deze hervorming deontologisch helemaal correct. Al is het wel zo dat de communicatie via de campussen zelf verschillend was. Zo nam Sint-Vincentius in Anzegem uitvoering de tijd om uitleg te geven, terwijl dat elders (Hemelvaart, red.) niet zo was. We kunnen niet ook alle ouders en leerlingen, zo’n 24.000 mensen, raadplegen. Het overleg loopt via de officiële kanalen: de betrokken schoolraden en het overkoepelend onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG, red.). We gaan via die kanalen de roep om gehoord te worden beantwoorden. We pakken het vast, we willen zeker luisteren en we gaan kijken wat we kunnen doen.”

Interne concurrentie wegnemen

Noreillie blijft hameren op het bredere plaatje. “De meerwaarde voor Hemelvaart is wél duidelijk: de komst van Maatschappij en Welzijn (Personenzorg, red.) vanaf volgend schooljaar. Nu moeten jongeren uit Waregem – vaak in overvolle bussen van De Lijn - naar Kortrijk, Tielt of Anzegem om Personenzorg te volgen. Dat is straks voorbij. Andere voordelen: een bredere eerste graad in alle scholen met bijvoorbeeld de komst van moderne en handel in Sint-Vincentius in Anzegem, waardoor we jongeren in Anzegem niet verplichten om naar Waregem te komen. Verder: we garanderen de stabiliteit voor het lerarenkorps. Want we hebben het hier niét over verregaande fusies waarbij leerkrachten in verschillende scholen les moeten geven. En ook: we nemen met de hervorming de interne concurrentie tussen twee scholen (College en Hemelvaart, red.) op 500 meter van elkaar in hartje Waregem net weg”, aldus Noreillie. Sint-Paulus omvat 6.200 leerlingen en 950 personeelsleden in het Heilig-Hartcollege, Hemelvaart, Vibso, VTI en Aleydis in Waregem, Sint-Vincentius in Anzegem en Sint-Jan Berchmans in Avelgem.

Nu spuit iedereen meningen, op allerlei fronten en fora. Daar kan niets goed uit komen. Jean-Marie Noreillie