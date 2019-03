Video: David Vandyck neemt videoclip nieuwe single op in VBS Gaverke, zijn basisschool van toen “Heel leuk om eens terug te komen naar de school en met de kinderen te zingen” Alexander Haezebrouck

15 maart 2019

14u52 0 Waregem David Vandyck nam vrijdag in VBS Gaverke in Waregem zijn videoclip op van zijn nieuwe single ‘Beiregoe’. David bracht er als jonge snotaap zelf zijn kindertijd door. “Het is een liedje in het West-Vlaams en heb de kinderen dan ook een uurtje West-Vlaamse les gegeven”, vertelt David.

De kinderen van het tweede leerjaar van VHS Gaverke langs de Broekstraat in Waregem beleefden vrijdag de tijd van hun leven. Zanger David Vandyck kwam er samen met hen de videoclip van zijn nieuwe single opnemen. “Heerlijk om nog eens goed Waregems te klappen”, lacht David. “En de kinderen zijn ook dolenthousiast. Tot mijn achttiende heb ik in Waregem gewoond, en het Gaverke was mijn basisschool. Helaas zijn al mijn leerkrachten van toen ondertussen met pensioen, maar het gebouw herken ik natuurlijk wel nog. Het is voor mij eens helemaal back to the roots. Na het Gaverke ben ik naar het college gegaan om de richting handel te volgen. David en de kinderen waren zowat een hele dag in de weer om de videoclip op te nemen. “Eerst heb ik hen wat West-Vlaamse les gegeven en eens gepolst wie al een beetje Waregems spreekt”, vertelt David. “Daarna heb ik hen ook de tekst van het liedje wat aangeleerd en hebben we vliegertjes gemaakt waarmee ze gooien in de clip.”

“Ode aan mijn vrouw”

“Na mijn studies heb ik jarenlang in een interimkantoor gewerkt”, vertelt David. “Mijn vrouw Isabelle zag hoe ik daar aan het wegkwijnen was en zei dat ik me maar eens volledig op mijn passie moest gooien, de muziek. In al die jaren is zij mijn grootste steun geweest, dus ze verdient meer dan zeker die ode aan haar. Ik ben dan begonnen bij de populaire liedjes, meer schlagergenre. Maar ook daar voelde ik me niet 100 procent goed. Ook toen weer was het Isabelle die zei dat ik volledig mijn eigen goesting moest doen, en dat is Nederlandstalige popmuziek. Het nummer ‘Beiregoe’ had ik eerst in het algemeen Nederlands geschreven. Isabelle keek mee over mijn schouder en vroeg me of ik dat niet eens in het West-Vlaams kon doen, en dat klonk verrassend goed. Vandaar dat ik het nummer in het West-Vlaams heb ingezongen. Voor de clip zijn we dan toepasselijk ook helemaal back tot the roots gegaan.”