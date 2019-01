VIDEO. Actie in Regenboogstadion: breng allemaal vlaggen mee! Peter Lanssens

16 januari 2019

14u00 0 Waregem IT-firma Alfa Solutions laat komende zaterdag 19 januari op de thuiswedstrijd van Zulte Waregem tegen Royal Antwerp FC 500 nieuwe vlaggen aanrukken. Het kan nóg beter. “We roepen de supporters op om ook zélf vlaggen mee te brengen. Hoe meer vlaggen, hoe liever”, zeggen spelers Mikael Soisalo en Urho Nissilä.

De vlaggenactie gaat hand in hand met een uitdaging. Wie op Facebook zijn profielfoto pimpt met een #EsseveeVlagt-kader en die aangepaste profielfoto in een reactie onder de Facebookpost van Alfa Solutions post, maakt kans op een diner voor twee personen in Bistro Berto, met zicht op het voetbalveld.

Tribunes blijven sieren

Het is niet de eerste vlaggenactie. Zo herinneren veel fans zich wellicht wel nog de zee van wapperende rood-groene vlaggen tegen de achtergrond van de sfeertribune in het Regenboogstadion, tijdens de match tegen KV Oostende in het voorjaar van 2018. Zelfs nu kan je de resultaten ervan nog bewonderen op andere wedstrijden. “De vlaggen van toen worden met hulp van de sfeergroep en de supportersfederatie telkens opgehaald en terug verdeeld, zodat ze de tribunes kunnen blijven sieren”, klinkt het. Komende zaterdag moet het héle stadion een zee van vlaggen zijn, als extra motivatie voor de spelers.