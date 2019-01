Verontreiniging Gaverbeek na brand bij Matco krijgt mogelijk gerechtelijk staartje VHS

10 januari 2019

22u30 0 Waregem De afdeling handhaving van de Vlaamse overheid heeft aan het parket een proces-verbaal overgemaakt over de verontreiniging van de Gaverbeek, na de brand bij het chemisch bedrijf Matco, van 19 december vorig jaar. Uit onderzoek blijkt dat de vervuiling niet schadelijk was voor de mens maar wel voor de waterplanten in de beek.

Bij de zware brand in het chemisch bedrijf Matco stroomden duizenden liter latex de straat op, nadat grote tanks in het bedrijf stuk gingen door de enorme hitte. Het goedje kwam in de riolering en vervolgens ook in de Gaverbeek terecht. Vrij snel was duidelijk dat de vervuiling niet schadelijk was voor de mens omdat er geen water van de Gaverbeek gebruikt wordt voor de drinkwaterproductie. Maar volgens de afdeling handhaving van de Vlaamse overheid zijn de waterplanten in de beek wel stevig aangetast. Meer zelfs: de Vlaamse Milieumaatschappij noemt de vervuiling de ergste van een waterloop in lange tijd. Nog tijdens de bluswerken, toen duidelijk werd dat het goedje in de natuur zou terechtkomen, werd de Gaverbeek afgedamd maar dat volstond niet om de vervuiling tegen te gaan. De verontreiniging is intussen zo goed als helemaal opgelost. Volgens de afdeling handhaving van de Vlaamse overheid zou Matco te laat de vervuiling gemeld hebben en verkeerde informatie gegeven hebben over het inperken ervan.

Meer over Gaverbeek

Matco

milieu

milieuvervuiling