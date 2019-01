Verlof ingezet met collega’s: bouwvakker met 2,9 pro mille mag 45 dagen niet rijden VHS

29 januari 2019

18u59 0 Waregem De politie van de zone Mira zette vorige zomer een automobilist aan de kant die zwalpte over de weg. De man bleek dronken, na een drink met collega’s. Het leverde hem een rijverbod van 45 dagen op.

Dirk D., een bouwvakker uit Anzegem, besloot vorig jaar op 19 juli om met zijn collega’s het verlof in te zetten. “Maar mijn cliënt gaat niet vaak op café en liet zich die avond meeslepen”, zegt zijn advocaat. “Op een bepaald moment stelde hij vast dat het al middernacht was. Hij schrok, want de volgende morgen moest hij al om zes uur op. Hij nam afscheid, stapte in z’n wagen en reed weg.” De politie zag hoe D. in Waregem niet alleen over de weg zwalpte maar bovendien ook snelheden haalde tot 120 kilometer per uur, op een secundaire weg. Toen ze de man tot stilstand dwongen, stelden ze vast dat hij stomdronken was. Dirk D. liet zo maar eventjes 2,9 pro mille alcohol in het bloed optekenen. Hij leek volledig afwezig en wankelde op z’n benen. De rechter was niet mals en veroordeelde de man tot een rijverbod van 45 dagen en een effectieve boete van 1.000 euro. Als hij na het uitzweten van z’n rijverbod weer achter het stuur wil kruipen, zal hij eerst moeten slagen voor medische en psychologische proeven.