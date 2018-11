Verlichting ijspiste voorkomt dat dak opnieuw instort 24 november 2018

02u25 0 Waregem De uitbaters van de ijspiste in Waregem hebben gespecialiseerde verlichting gekocht die moet vermijden dat er sneeuw op het dak van de tent blijft liggen.

Vorig jaar bezweek het dak van de tent onder het gewicht van de vele sneeuw die er was gevallen. Er was niemand aanwezig op dat moment, maar de ijspiste moest wel 5 dagen lang dicht blijven tot alles hersteld was. "We hebben uitgekeken naar een manier om dergelijke problemen te vermijden", zegt uitbater Alain Dageraad. "We vonden sfeervolle verlichting die we in de tent kunnen ophangen, en die tegelijk ook 'verwarmt'. Het gaat maar om een paar graden verschil, maar dat is net genoeg om het dak vorstvrij te houden. Op die manier kan er geen sneeuw meer blijven liggen. We gebruiken de verlichting nu al bij onze ijspiste in Knokke, en we zijn tevreden over het effect ervan." De ijspiste in Waregem gaat op 7 december open voor een maand lang schaatsplezier. Een schaatsbeurt kost 5 euro. Koop je een tienbeurtenkaart, dan krijg je twee schaatsbeurten extra. Naast de ijspiste staan ook dit jaar weer vier chalets. Elke dag zijn die bemand door Waregemse verenigingen. Ze verkopen er drankjes en snacks ten voordele van hun eigen werking. (JME)